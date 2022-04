Luís Castro aponta o caminho para o Botafogo fazer uma boa temporada de 2022 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/04/2022 22:56

Confirmado: Luís Castro nao estará à beira do campo no domingo, às 16h (de Brasília), quando o Botafogo estreará no Brasileirão, contra o Corinthians, no Nilton Santos. O técnico português não conseguiu tirar o visto de trabalho a tempo de ser registrado no Boletim Informativo Diário, o BID, da CBF até a noite desta sexta-feira. Com isso, o time alvinegro será comandado por um de seus auxiliares.

A ideia do Departamento de Marketing e Comunicação do Botafogo é que Luis Castro seja apresentado à torcida, que esgotou a carga de ingressos. Ele ficará em uma das cabines do estádio, com um rádio para se comunicar com o restante da comissão técnica.

O auxiliar que irá comandar a equipe diante do Corinthians será definido neste sábado, quando a comissão técnica irá finalizar a preparação.