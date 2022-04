John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/04/2022 16:15

O Botafogo tem um alvo definido para os últimos dias de janela visando a parte ofensiva: Gustavo Sauer. O Alvinegro oficializou uma proposta pelo atacante junto ao Boavista-POR nos últimos dias e tem esperança pela contratação e liberação imediata do jogador de 28 anos.

Gustavo Sauer é o ponta-direita que o Glorioso visa para o começo do torneio nacional. O atleta é um dos destaques do Boavista-POR no Campeonato Português, o que dificulta a negociação pela liberação para essa janela, que fecha na próxima terça-feira.

Como a temporada europeia está na reta final, Gustavo Sauer deixaria o Boavista nas últimas rodadas da Liga Portugal. Um dos pontos que o Botafogo coloca à mesa é que a equipe está numa zona intermediária da competição: não é ameaçada por rebaixamento e também não briga por vaga em competições europeias.



O Botafogo havia feito uma proposta por Gustavo Sauer no começo do mês passado - à época, o Boavista recuou os números. Agora, há esperança internamente que a equipe portuguesa aceite o que o Glorioso ofereceu justamente por essa posição. A intenção é ter o jogador em definitivo.



Gustavo Sauer é um dos destaques da Liga Portugal na temporada, com dez gols e sete assistências. Ele não é um ponta driblador e arisco, e sim um jogador que busca construir jogadas partindo do lado do campo. No Brasil, ele atuou em Joinville, Paraná e Metropolitano.