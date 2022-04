Luiz Fernando, Botafogo x Atletico Mineiro - Foto de Daniel Castelo Branco - Daniel Castelo Branco

Publicado 09/04/2022 13:38

Luiz Fernando não é mais jogador do Botafogo. O clube anunciou que chegou a um acordo com o jogador, que terá o contrato rescindido. O camisa 19 se despedirá do Alvinegro neste sábado, último dia do vínculo.



O atacante não estava nos planos de Luís Castro e, com um dos maiores salários do elenco, está de saída. Luiz Fernando voltou ao Botafogo em 2022 após passar um ano e meio no Grêmio por empréstimo, mas não foi bem, tendo feito um Carioca sem graça.

O contrato do atacante com o Glorioso era até o fim do ano, mas as partes resolveram adiantar o fim do vínculo visando um cenário melhor para todos os envolvidos. O Atlético-GO tem interesse na contratação do atleta.



Luiz Fernando chegou ao Botafogo em 2018 justamente após ter se destacado no Dragão, mas nunca se confirmou no Dragão. Apesar de ter tido bons momentos na primeira temporada no Glorioso, foi irregular nos anos seguintes. Pelo clube, foram 132 jogos e 12 gols marcados.