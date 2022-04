Botafogo x Corinthians - Nilton Santos - 1ª rodada do Brasileirão da Série A - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/04/2022 17:55

Rio - Sem entrosamento com os reforços, o Botafogo perdeu por 3 a 1 para o Corinthians na tarde deste domingo, no Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Com previsão de mais jogadores a caminho, o Alvinegro, sob comando de Luís Castro, precisará reconstruir uma nova identidade para a equipe carioca.

A partida iniciou com muita intensidade, com boa troca de passes entre Botafogo e Corinthians. Nos primeiros minutos, o Alvinegro carioca conseguiu criar a primeira ameaça com uma bela jogada de Victor Sá, em um contra-ataque acionado para o atacante Erison, que driblou Cássio, mas perdeu a direção do gol e não conseguiu concluir com uma finalização.



No decorrer da partida, o Corinthians acordou e pressionou com o meia Willian espetado pela esquerda, ora cruzando para a área do Botafogo, ora finalizando após fazer o corte para tirar a defesa carioca da jogada. Em um desses lances, o camisa 10 chegou ao primeiro gol do clube paulista. Na ocasião, aos 16 minutos, o meio-campista disparou pelo mesmo setor e encontrou Paulinho, pisando na área e acertando de primeira o canto direito de Gatito, que não conseguiu fazer a defesa.



O gol foi um baque para a torcida do Botafogo, que se encaminhou ao Nilton Santos para receber os novos reforços, a nova forma de jogar e a nova era de John Textor. No entanto, isso leva tempo, independente de dias, meses ou anos. Além disso, esta partida deixou em evidência a preocupação que o torcedor deve ter com o Glorioso.



Poucos minutos depois, com uma equipe ainda sem entrosamento, o Botafogo entregou mais uma oportunidade para o Corinthians, que aproveitou para ampliar o placar. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o Alvinegro carioca viu mais uma bola sobrevoar na sua área.

No lance, Roger Guedes estava na segunda trave e desviou para Mantuan, que apenas empurrou para o fundo do gol. O gol gerou dúvidas, e foi levado para a cabine do VAR, que após a avaliação, validou o segundo do clube paulista.



Após levar dois gols, a falta de entrosamento elevou o nervosismo do time titular do Botafogo, que acabou deixando mais espaços para o Corinthians trabalhar as suas jogadas. Entre a boa troca de passes, Willian jogou como se não estivesse sendo marcado pela defesa do Glorioso.

E não estava, tanto que, aos 43 minutos, os autores do primeiro gol, Willian e Paulinho, tabelaram pelo setor esquerdo. Em seguida, a bola sobrou para o camisa 10, que se infiltrou, cruzou rasteiro e, livre de marcação, Mantuan apareceu novamente para fazer o terceiro gol da partida.



Na casa do Botafogo, o Nilton Santos foi tomado pelo Corinthians durante o primeiro tempo. A única boa jogada do Glorioso foi no lance em que Erison driblou Cássio, perdeu a direção e não finalizou para o gol vazio do clube paulista. O fim da primeira etapa chegou e o Botafogo foi para o vestiário tentar encontrar a solução com Luís Castro, que não ficou à beira do campo por não ter sido ainda regularizado.

O retorno ao segundo tempo quase teve um suspiro para o Botafogo. Aos 9 minutos da etapa final, o Glorioso encontrou uma bela chance após a cobrança de escanteio. Na ocasião, o zagueiro Kanu subiu mais do que a defesa adversária, cabeceou, a bola quicou na grama e passou perto do travessão.

No lugar de Erison, Matheus Nascimento foi acionado para ser o principal atacante na área do Botafogo. Aos 13 minutos, faltou pouco para ele entregar o seu cartão de visitas. Após a boa jogada pela direita, o jogador recebeu dentro da área e bateu por cima do gol de Cássio.

Além disso, aos 18 minutos, a estrela de Matheus Nascimento apareceu novamente, após o atacante ter sido acionado dentro da área, mas sofrido o pênalti claríssimo para o Botafogo. Na cobrança, aos 20, Diego Gonçalves tirou Cássio do lance e diminuiu para o Alvinegro. A partir deste momento, o duelo ficou mais disputado, apesar da boa vantagem do Corinthians.

Pouco tempo depois, nas mãos de Gatito, o Botafogo viu o goleiro paraguaio evitar mais dois gols do Corinthians, o que teria sido bem pior para situação do Glorioso. Se não tinha experiência com a bola rolando, pelo menos debaixo das traves, o Alvinegro estava um pouco mais seguro.

Durante a etapa final, a partida ficou truncada, o que deixou o Botafogo afoito e sem precisão para encontrar espaço na defesa do Corinthians. Além disso, com a entrada de jogadores mais conhecidos, que participaram da campanha do retorno à Série A, deixaram o Alvinegro com mais posse de bola e controle do jogo. No entanto, não foi o suficiente para rever o placar a favor da equipe carioca.

Após a partida, o Botafogo saiu do gramado do Nilton Santos sem os três pontos, que farão falta no decorrer desta temporada. Por outro lado, a derrota servirá como um aviso para a nova gestão de John Textor e também do elenco, sob comando do técnico Luís Castro, que terá um longo trabalho pela frente.