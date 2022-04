Presidente de clube da Série A revela recusa ao Botafogo: 'Salário de atacante bom' | Botafogo | O Dia

John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/04/2022

Marcelo Paz Divulgação Rio - O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, fez uma revelação surpreendente na noite do último sábado. Em entrevista à Rádio O Povo/CBN, o dirigente contou que recebeu uma boa proposta para ser CEO da SAF do Botafogo, mas acabou optando por ficar no time nordestino.

"Esse é um assunto que sempre guardei a sete chaves por respeito, mas não sou de mentir. Realmente recebi um convite para ser CEO do Botafogo, era um salário de centroavante bom de Série A, centroavante muito bom mesmo... Mas eu recusei porque tenho compromisso com o Fortaleza, assumi um compromisso para mais três anos com o clube, muitas pessoas disseram que "se você ficar, eu fico", "se você ficar eu sigo patrocinando", eu não poderia jamais frustrar essas pessoas. Eu sou daqui e vou viver aqui", disse Paz.

O convite de John Textor aconteceu neste ano, após a conclusão da compra da SAF. No entanto, Paz está determinado a cumprir seu mandato no Fortaleza até 2024.

"Convenci o Vojvoda a ficar, e aí eu saio? Fiz de tudo para o cara ficar, e aí saio um ou dois meses depois? Não tinha lógica. Fiquei feliz, é um reconhecimento do trabalho que foi feito, uma proposta excepcional do ponto de vista financeiro, mas eu não balancei a ir pelo compromisso com o clube e os torcedores que me elegeram", concluiu.