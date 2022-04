Zagueiro Victor Cuesta - Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Zagueiro Victor CuestaFoto: Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 10/04/2022 15:00

'El Patrón' chegou. Victor Cuesta desembarcou na manhã deste domingo no Rio de Janeiro para o novo destino da carreira: o Botafogo. O argentino vai acompanhar in-loco a estreia do Glorioso no Brasileirão, contra o Corinthians, às 16h no Estádio Nilton Santos.



O zagueiro realizará exames médicos na segunda-feira para assinar o contrato e, aí sim, ser oficializado como o sétimo reforço da 'Era John Textor'. Ele chega por empréstimo até o fim junto ao Internacional.



Inicialmente, o Colorado não quis liberá-lo sem custos de transferência, mas a vontade de Cuesta em atuar no Botafogo foi decisiva para o final feliz da negociação. O Alvinegro pagará a totalidade dos salários do jogador de 33 anos.



A busca por um zagueiro canhoto era uma das prioridades da diretoria do Botafogo nesse fim de janela e Cuesta chega para cobrir essa lacuna.