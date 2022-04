John Textor - Vitor Silva / Botafogo

John TextorVitor Silva / Botafogo

Publicado 11/04/2022 10:00

Rio - Em busca de reforços para o atacante, o Botafogo teve o nome de Paolo Guerrero ventilado ao clube carioca. De acordo com informações do portal peruano "Trome", o Alvinegro teria negociação avançada para contratar o jogador, de 38 anos.

Guerrero está sem clube desde que deixou o Internacional no ano passado. O contrato que teria sido oferecido pelo Botafogo seria de uma temporada. A contratação de jogadores para o setor ofensivo é uma prioridade para o clube carioca neste momento.

Com carreira internacional importantes em clubes como o Bayern e o Hamburgo, ambos da Alemanha, Guerrero atua no futebol brasileiro desde 2012, quando chegou ao Corinthians. Autor do gol do título do Mundial de Clubes do Timão naquele ano, o peruano defendeu o Flamengo e o Colorado e alternou altos e baixos nas duas equipes.