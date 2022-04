John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/04/2022 15:39

Rio - Flamengo e Botafogo vivem situações opostas no mercado da bola. Enquanto o Glorioso segue ativo em busca de contratações, graças a ajuda financeira de John Textor, o Rubro-Negro busca negociar alguns atletas que não estão nos planos da comissão técnica. Sabendo disso, a torcida do Alvinegro fez um pedido especial nas redes sociais.

Com baixo aproveitamento em 2022, Everton Ribeiro não é unanimidade na alta cúpula de futebol do Flamengo, e pode ser negociado. O meio-campista, de 33 anos, chegou a perder a vaga de titular para Lázaro em algumas partidas deste ano. No entanto, o nome agrada grande parte dos torcedores do Botafogo, que pedem a contratação do camisa sete.

Alô, @andre_mazzuco , o Everton Ribeiro é mais um da Barca do Flamengo



Seria o reforço ideal para o @Botafogo — El Poderoso Fogon (@Elpoderosofogon) April 11, 2022

Everton Ribeiro no Botafogo seria a contratação. 30 milhões, tiramos da Gávea — Bruno (@bruno_ricardogr) April 11, 2022