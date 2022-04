John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/04/2022 10:45

Rio - O Botafogo, ainda dentro das negociações de reforços, fez um esforço financeiro e se aproximou do valor pedido pelo Boavista, de Portugal, a fim de comprar o atacante Gustavo Sauer. O acordo com o jogador brasileiro, que é destaque do Campeonato Português, porém, pode ser dificultado visando a necessidade de pressa do clube carioca.

Segundo o colunista Bruno Andrade, do portal "UOL", o Alvinegro ofereceu 1,8 milhão de euros (R$ 9,2 milhões), mas os portugueses querem um pouco acima desse valor. Eles tentam manter o negócio nos 2 milhões de euros (R$ 10,2 milhões) com pagamento imediato.

O Botafogo está confiante no desfecho positivo. Contudo, a janela de transferências no Brasil já se encerra nesta terça-feira (12) e, por isso, a negociação deve ser feita o quanto antes.

Revelado pelo Joinville, de Santa Catarina, Gustavo Sauer tem 28 anos e já passou por times de alguns países como Armênia (Gandzasar), Coreia do Sul (Daejeon Hana Citizen) e Bulgária (Botev Plovdiv). Além do Boavista-POR, clube que está desde 2018.