Savarino, atacante do Atlético-MGDivulgação

Publicado 11/04/2022 12:38

Rio - De olho no encerramento da primeira janela de transferências, o Botafogo tentou a contratação do atacante Jefferson Savarino, de 25 anos, do Atlético-MG, mas não conseguiu avançar pelo jogador nos últimos dias. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Savarino foi importante na campanha do Galo na última temporada, quando a equipe mineira conquistou Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas acabou perdendo espaço no elenco. O atacante tem contrato até o fim de 2023.

O Botafogo corre para se reforçar nos dois últimos dias disponíveis para registrar novas contratações na CBF. Jogadores como Gustavo Sauer, do Boavista-POR e Bruno Tabata, do Sporting-POR receberam propostas e ao longo desta segunda-feira (11) outros nomes (ainda não revelados) darão respostas sobre ofertas.

Em entrevista coletiva após a derrota para o Corinthians, por 3 a 1, pela primeira rodada do Brasileirão, no Nilton Santos, o técnico português Luís Castro reforçou a ideia da busca por novas peças e afirmou que todos do clube sabem de tal necessidade.