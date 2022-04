Arnaldo Ribeiro - Reprodução

Publicado 11/04/2022 15:34

Rio - Com o Estádio Nilton Santos lotado de torcedores alvinegros, o Botafogo fez sua estreia no Campeonato Brasileiro, no último domingo, diante do Corinthians. A partida deu ao Glorioso a frustração de uma derrota por de 3 a 1 e, para o comentarista Arnaldo Ribeiro, no podcast "Posse de Bola", do "UOL", bastou esse jogo para definir o elenco como 'um bando' e 'candidato ao rebaixamento'.

"Futebol não é fantasy. Esse negócio das SAs, algumas dão ideia que chega um milionário, começa a contratar e faz um time. Não faz. O processo de formação para a Série A é ridículo. O técnico foi o último a ser contratado, nem pôde estrear, não tinha visto de trabalho. Vai chegando um jogador por semana, não se joga Brasileirão assim impunemente. O Botafogo é candidato sim ao rebaixamento, porque é um punhado de jogadores recém-chegados", criticou, antes de completar:

"O Corinthians teve todos os méritos para ganhar de um bando empurrado pela torcida, enquanto esse bando ainda está se conhecendo. Vai ser longo e duro o Campeonato Brasileiro para o Botafogo, por mais que continue investindo. A primeira janela fecha agora terça, vem a segunda de julho, talvez o (John) Textor traga jogadores, até de Premier League, não sei se vai ser suficiente. Não é assim que se forma um time de futebol. Todo técnico estrangeiro que chega no meio tem problemas de adaptação, acho que vai ser assim com Luís Castro", concluiu.

Em construção e em busca de entrosamento, o Alvinegro terá seu próximo compromisso no Brasileirão contra o Ceará, no próximo domingo (17), às 19h, na Arena Castelão.