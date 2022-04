John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/04/2022 14:29

Rio - O Botafogo tenta, de qualquer forma, a contratação de um atacante de lado de campo nas últimas horas da janela, que fecha na próxima terça-feira. O alvo da vez é Bruno Tabata, do Sporting-POR. O Alvinegro enviou uma nova proposta ao clube português tendo interesse no jogador nos últimos dias.

Botafogo investe novamente em atacante de clube português Foto: Divulgação/Sporting

Bruno Tabata já havia aparecido na pauta do Glorioso no mês passado, quando, após um jantar entre John Textor e Deco, agente do atleta, o Botafogo havia sinalizado com a intenção de comprá-lo. O Sporting, contudo, não aceitou os números.



O Alvinegro recolocou o atacante na mira e oficializou uma segunda investida durante este fim de semana. A intenção é adquiri-lo em definitivo junto ao Sporting.



Internamente, contudo, os dirigentes não estão muito esperançosos quanto à negociação. O Sporting faz jogo duro para dar uma resposta oficial - até agora sequer houve uma contraoferta - e a janela está acabando. O Botafogo trabalha com outras opções, como Gustavo Sauer, do Boavista-POR.