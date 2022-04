John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/04/2022 15:45

Rio - Em busca de reforços para a temporada, o Botafogo estaria bem perto de fechar com o atacante Eran Zahavi, do PSV. De acordo com o perfil "Transfers24h", o clube encaminhou um pré-contrato até dezembro de 2023 com o jogador.



O Glorioso tinha a intenção de contratar Zahavi de forma imediata, porém o jogador ainda tem o fim da temporada para disputar no PSV. Nascido em Israel, o jogador, de 34 anos, teve passagens pelo Palermo, da Itália, e pelo futebol chinês, antes de chegar ao clube holandês.



Considerado sonho de John Textor, o atacante vive um grande momento no Ajax. Ao todo, ele entrou em campo em 73 partidas pelo clube holandês nas duas últimas temporadas, marcou 33 gols e deu 14 assistências.