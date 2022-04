Léo Pedro, João Felipe, Tomate, Peloggia e Sapata foram contratados para o sub-20 do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Léo Pedro, João Felipe, Tomate, Peloggia e Sapata foram contratados para o sub-20 do BotafogoDivulgação/Botafogo

Publicado 11/04/2022 18:39

Com uma nova filosofia de apostar em jovens, não é apenas nos profissionais que o Botafogo está no mercado em busca de contratações. O Glorioso anunciou nesta segunda-feira seis jogadores para a equipe sub-20, incluindo Tomate, que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e teve que aguardar a mudança definitiva para a gestão da SAF para sacramentar o acerto.



Além do goleiro do Andirá-PR, o Botafogo também contratou dois jovens do Taubaté-SP, o volante Peloggia e o meia Sapata, e três do Resende, o volante João Felipe, o meia Brendon e o meia-atacante Léo Pedro. Eles estiveram no Nilton Santos para assinar o contrato com o clube.



"Estamos satisfeitos em acertar as novas contratações para o nosso Sub-20. O Botafogo vive um novo momento e ficamos muito felizes com a chegada desses atletas. Tenho certeza que irão qualificar ainda mais a categoria, que teve uma grande temporada em 2021", afirmou o gerente geral das categorias de base do Botafogo, Tiano Gomes, ao site oficial do clube.



Veja a ficha de cada um dos jovens contratados pelo Botafogo:



TOMATE

Nome: Eduardo Filgueira da Silva

Idade: 18 anos (09/05/2003)

Posição: Goleiro



PELOGGIA

Nome: Mateus Cesare Moura Peloggia

Idade: 18 anos (19/05/2003)

Posição: Volante



SAPATA

Nome: Vitor Hugo Morais de Oliveira

Idade: 19 anos (26/03/2003)

Posição: Meia



JOÃO FELIPE

Nome: João Felipe Santiago

Idade: 20 anos (30/01/2002)

Posição: Volante



BRENDON

Nome: Brendon Valença Sobral

Idade: 19 anos (10/05/2002)

Posição: Meia



LÉO PEDRO

Nome: Leonardo Evangelista de Araújo Pedro

Idade: 19 anos (03/07/2002)

Posição: Meia-atacante