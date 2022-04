John Textor - Vitor_Silva

11/04/2022

Rio - Com aval de John Textor e nova gestão, o Botafogo corre contra o tempo para reforçar o meio-campo e ataque antes do fechamento da janela nesta terça-feira. No entanto, o Alvinegro recebeu um "não" do São Paulo após encaminhar proposta por 4 milhões de euros (cerca de R$ 20,4 milhões) pelo meia Igor Gomes. A informação é do portal "ESPN".

O São Paulo decidiu renovar o contrato do meio-campista, que encerra em março de 2023. A diretoria do clube paulista voltou a priorizar a extensão do vínculo e optou por manter Igor Gomes no plantel do técnico Rogério Ceni.

Por este motivo, o Botafogo concentra as suas forças para fechar com mais duas contratações. Além de Igor Gomes, as conversas não avançaram também com os atacantes Bruno Tabata, do Sporting, e Gustavo Sauer, do Boavista, ambos de Portugal.