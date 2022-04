Gustavo Mosquito entra no radar do Botafogo - Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Rio - O Botafogo ainda não jogou a toalha pela contratação do atacante Gustavo Mosquito, do Corinthians. Segundo o jornalista Thiago Franklin, o Glorioso enviou uma nova proposta ao Timão e confia em uma resposta positiva, apesar de saber que o negócio não é fácil.

De acordo com o "UOL", os valores para uma possível transferência de Mosquito variam entre US$ 4 milhões e US$ 4,5 milhões (R$ 18,7 milhões e 21,1 milhões). No entanto, o Corinthians não tem a intenção de negociar o jogador neste momento, o que dificulta a vida do Botafogo.

Além de Mosquito, o Botafogo está perto de fechar a contratação de Tchê Tchê, campeão brasileiro pelo Atlético-MG. Eran Zaravi, do PSV, está encaminhado para chegar no meio do ano.