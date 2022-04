John Textor - Vitor Silva / Botafogo

John TextorVitor Silva / Botafogo

Publicado 12/04/2022 11:02

Rio - Mais ativo no mercado do que nunca neste final de janela de transferência, que ocorre nesta terça-feira (12), o Botafogo está correndo contra o tempo para fechar mais um reforço. O Alvinegro está negociando com o volante Tchê Tchê, do São Paulo, mas que está emprestado ao Atlético-MG.

Com tempo curto, o clube ainda conseguiu acertar, na noite da última segunda-feira (11), a contratação do atacante Gustavo Sauer, que estava no Boavista, de Portugal. Também vindo de território português, diretamente do Portimonense, o meia Lucas Fernandes se tornou mais um reforço e assinou contrato em cima do encerramento da janela.

O Botafogo ainda estaria bem perto de fechar com o atacante Eran Zaravi, do PSV. O Glorioso teria encaminhado um pré-contrato até dezembro com o jogador, já que ele ainda tem o fim da temporada para jogar pelo clube holandês.

Depois de resolver todas as negociações, é necessário registrar os jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que possam atuar no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O prazo de inscrição é o mesmo do fechamento da janela, nesta terça. Contudo, não há problema se os nomes dos jogadores aparecerem depois do prazo. O importante é respeitar a data de solicitação de registro de transferência da CBF.