Publicado 11/04/2022 20:21

Rio - O Botafogo segue firme no mercado e busca mais reforços para o meio-campo e ataque. Dessa vez, Gustavo Mosquito, atacante do Corinthians, entrou no radar do Alvinegro. O valor da negociação pode girar em torno de US$ 4 milhões de dólares (R$ 18,7 milhões). A informação é do portal "UOL".

Gustavo Mosquito entra no radar do Botafogo Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Devido aos valores, a negociação é vista como complicada para a diretoria do Botafogo. No entanto, a cúpula do Corinthians negou qualquer tipo de conversa em andamento pelo jogador de 24 anos. O atacante tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2023.

Apesar de ainda não ter tido espaço com o técnico Vitor Ferreira, Mosquito atingiu a meta financeira de R$ 4 milhões por ter disputado 60 partidas com 45 minutos ou mais em campo. O jogador está no Corinthians desde 2019, quando foi adquirido junto ao Coritiba. No entanto, teve passagens por empréstimo no Vila Nova, Oeste e Paraná, mas só se firmou em 2020 no clube paulista. São 100 jogos disputados, com 13 gols e seis assistências.