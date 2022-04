John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/04/2022 15:43 | Atualizado 12/04/2022 15:43

Rio - O Botafogo fez sua estreia no Campeonato Brasileiro no último domingo (10), e acabou sendo derrotado para o Corinthians por 3 a 1. Um dos grandes destaques da partida foi o experiente Willian, que, mesmo sem fazer gols, foi eleito o "Craque do Jogo" pela votação da TV Globo. Nesta terça-feira (12), o empresário norte-americano John Textor, dono da SAF do Glorioso, fez uma brincadeira dizendo possuir interesse no atacante do Timão.

Em conversa com o jornalista Vitor Chicarolli, Textor foi questionado sobre um possível interesse do clube em Gustavo Mosquito, também do Corinthians. De forma humorada, o empresário respondeu dizendo que havia mudado de alvo, e que Willian seria o alvo do Botafogo.

"Olá! Mudamos de ideia depois de domingo e agora decidimos que queremos o Willian" respondeu John Textor, de forma bem humorada.



Vale relembrar que Willian chegou ao Corinthians em agosto de 2021, logo após sua saída do Arsenal, da Inglaterra. O atacanteassinou contrato com o Timão até o final de 2023.