Gabriel Conceição, atacante do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 12/04/2022 14:54

Rio - O Botafogo acertou o empréstimo do atacante Gabriel Conceição, de 20 anos, para o CRB-AL. O contrato do jogador com o Galo da Praia será até o fim do ano. A informação foi publicada pelo jornalista Matheus Mandy.

Gabriel Conceição teve destaque no sub-20 do Botafogo em 2021, foi promovido aos profissionais, mas é terceira opção no elenco atualmente, atrás de Erison e Matheus Nascimento.

O centroavante marcou 15 gols na última temporada nas categorias de base e teve seu contrato renovado com o Glorioso até o fim de 2024. Neste ano, o jovem disputou cinco partidas com o time principal e não marcou gols.