Publicado 12/04/2022 15:52

Rio - Tchê Tchê não é mais jogador do Atlético-MG. Na tarde desta terça-feira, a rescisão contratual do volante com o Galo foi publicada no BID e ele está com caminho livre para assinar com o Botafogo.

Emprestado ao Atlético-MG até o dia 31 de maio, Tchê Tchê pertence ao São Paulo e tinha parte dos direitos pré-fixados. O time mineiro achou o valor para a contratação em definitivo alto e decidiu não exercer a compra. Agora, Botafogo e São Paulo correm para fechar o negócio até o fim desta terça-feira.

Tchê Tchê chega para ser mais um reforço da Era Textor. Desde que o americano adquiriu a SAF do Glorioso, o clube já contratou onze reforços, além do técnico Luís Castro.