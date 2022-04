Gustavo Mosquito - Divulgação

Publicado 12/04/2022 17:13

Rio - O Corinthians recusou a segunda oferta feita pelo Botafogo para contratar o atacante Gustavo Mosquito. Com isso, o Glorioso desistiu oficialmente de contratar o jogador. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

De acordo com o portal "UOL", o Botafogo se mostrou ofereceu entre US$ 4 milhões e US$ 4,5 milhões (R$ 18,7 milhões e 21,1 milhões) por Mosquito. O Corinthians recusou e o Glorioso aumentou a oferta, mas ouviu novamente a negativa.

Além do Botafogo, o Internacional também está interessado na contratação de Mosquito. O atacante vem sendo pouco aproveitado no Timão.