Lateral finlandês é anunciado pelo Botafogo nesta terça-feira (12) - Foto: Vitor SIlva/Botafogo

Lateral finlandês é anunciado pelo Botafogo nesta terça-feira (12)Foto: Vitor SIlva/Botafogo

Publicado 12/04/2022 20:28

Rio - O anúncio de reforços nesta terça-feira não parou no zagueiro Victor Cuesta. Dessa vez, o Botafogo anunciou a contratação do lateral-esquerdo Nicholas Hämäläinen, por empréstimo até o fim do ano. O jogador finlandês de 25 anos pertence ao Queens Park Rangers, da Inglaterra.

O jogador tem passagens pela seleção europeia, e na última temporada, atuou pelo Los Angeles Galaxy, na MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos. Por outro lado, Nicholas não atua desde novembro de 2021. A última vez que o jogador entrou em campo foi na derrota da Finlândia por 2 a 0 para a França, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O lateral finlandês é uma aposta do empresário John Textor, que liderou a negociação pela contratação do atleta. Nicholas vai disputar a lateral-esquerda alvinegra com Hugo e Jonathan Silva.