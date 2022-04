Rafael (E) jantou com Marçal (D) na última terça-feira - Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2022 12:34

Enquanto o Botafogo corria contra o tempo para regularizar as contratações no último dia de janelas de transferências, Rafael se encontrava com um futuro reforço: Marçal. O jogador do Wolverhampton só se juntará ao Glorioso no meio do ano, após a temporada europeia.

Rafael e Marçal jogaram juntos pelo Lyon, entre 2017 e 2020 e desde então são amigos. Enquanto o lateral-direito se recupera de cirurgia no tendão do pé esquerdo, o lateral-esquerdo veio ao Rio e treinou com um preparador físico particular.



Marçal tem contrato com o Wolverhampton até junho e depois se apresentará ao Botafogo, que tentou antecipar a sua liberação junto ao clube inglês, mas não conseguiu. O lateral disputará posição com o finlandês Niko Hämäläinen, além de Hugo e Jonathan Silva.