Botafogo foi o clube que mais gastou com contratações até o momento | Botafogo | O Dia

Publicado 13/04/2022 14:20

Rio - Após o encerramento da primeira janela de transferências, o Botafogo aparece liderando a lista de clubes que mais gastaram com contratações no país. O levantamento feito pelo 'GE' aponta que o Glorioso gastou R$ 65 milhões em 16 reforços desde o início do ano, antes de virar SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

Atrás do Alvinegro aparecem Athletico-PR (R$ 54,5 milhões) e Flamengo (R$ 51,5 milhões). A aquisição do clube paranaense foi o atacante Vitor Roque, ex-Cruzeiro, por R$ 24 milhões. Já o Rubro-negro carioca, por sua vez, investiu R$ 15,5 milhões no goleiro Santos, que saiu do próprio Furacão.

Falando no número de contratações, o Botafogo é apenas o sétimo colocado no ranking. Juventude (23), Cruzeiro (21) e Vasco (21) aparecem como os três primeiros na listagem divulgada pelo site.

O número de reforços do Botafogo, no entanto, pode aumentar sem mesmo alterar o valor gasto, já que algumas peças contratadas para o Time B podem acabar sendo aproveitadas ao longo da temporada na equipe principal, como é o caso de Sebastian Joffre, que chegou ao Alvinegro no intercâmbio com o Crystal Palace, equipe a qual John Textor tem participação, e pode surgir como opção para o técnico Luís Castro no Brasileirão.