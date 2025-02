Savarino foi peça-chave nos títulos da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro - Vítor Silva / Botafogo

Savarino foi peça-chave nos títulos da Libertadores da América e do Campeonato BrasileiroVítor Silva / Botafogo

Publicado 12/02/2025 17:16

Rio - Um dos principais jogadores do Botafogo , Savarino comentou o sentimento de vestir a camisa 10 alvinegra. O meio-campista foi essencial na histórica campanha do clube em 2024, quando conquistou os títulos da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro.