Henry Mosquera soma, ao todo, 84 jogos, cinco gols e oito assistências pelo Red Bull Bragantino - Divulgação / Red Bull Bragantino

Publicado 11/02/2025 17:37 | Atualizado 11/02/2025 17:38

Alvo do Botafogo nesta janela de transferências, Henry Mosquera já deixou claro o seu desejo de vestir a camisa alvinegra . No entanto, o Red Bull Bragantino não está facilitando as tratativas. Sendo assim, o empresário do atleta vai se reunir com o clube para tentar viabilizar o negócio.