'Henry Mosquera pode reforçar o BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 10/02/2025 14:38 | Atualizado 10/02/2025 14:39

Rio - O Botafogo continua com suas negociações com o atacante Henry Mosquera, de 23 anos, do Bragantino. Nascido na Colômbia, o jogador já disse ao clube paulista que deseja se transferir para o atual campeão do Brasileiro e da Libertadores. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

A primeira oferta do Alvinegro foi por empréstimo e acabou recusada pelo Bragantino. Posteriormente, o clube carioca apresentou uma proposta de compra no valor de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 23,11 milhões). As partes estão negociando.

O Bragantino efetuou a contratação de Henry Mosquera em 2023. Na ocasião, os valores não foram divulgados. Ele foi revelado pelo Envigado, da Colômbia, e seu vínculo atual se encerra no fim de 2027.

Considerado uma promessa do futebol colombiano, Henry Mosquera teve números tímidos pelo Bragantino. No total, ele entrou em campo em 85 jogos, fez cinco gols e deu oito assistências.