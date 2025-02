Botafogo foi derrotado pelo Madureira por 2 a 0 - Vitor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo se complicou no Campeonato Carioca. Após perder para o Madureira por 2 a 0 , neste domingo (9), em Cariacica-ES, pela 9ª rodada da Taça Guanabara, o Alvinegro perdeu a chance de se firmar no G-4 e ficar em situação confortável na reta final. Agora, terá dois clássicos pela frente nas últimas três partidas e somente a vitória interessa.

Com a derrota, o Botafogo caiu para o quinto lugar, com 12 pontos, mas segue a um ponto da zona de classificação para a semifinal do Carioca. O Alvinegro tem pela frente Flamengo e Vasco, além do Boavista em meio aos clássicos. Porém, o Glorioso decide o título da Recopa, contra o Racing, da Argentina, nos dias 20 e 27, e deve abrir mão de algum jogo do estadual.

O Botafogo poupou alguns titulares contra o Madureira visando a sequência decisiva contra Flamengo e Vasco, além da Recopa. A ideia é preservar os jogadores para os jogos mais importantes e evitar novos problemas físicos, como aconteceu com Bastos e Artur, contra o Nova Iguaçu, em Moça Bonita. Portanto, o Alvinegro deve poupar novamente contra o Boavista.

Para chegar à semifinal do Carioca, o Botafogo precisa torcer pelo menos por um tropeço do Nova Iguaçu, além de fazer a sua parte, já que está fora do G-4. Nos últimos dois anos, o Alvinegro disputou a Taça Rio — e terminou campeão. É bem provável que um grande dispute a competição novamente em 2025, já que o Volta Redonda pode encaminhar a classificação na próxima rodada.