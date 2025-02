Patrick de Paula foi titular mais uma vez - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/02/2025 18:04

fotogaleria Rio - O Botafogo sofreu sua quarta derrota em oito jogos no Campeonato Carioca na tarde deste domingo (9). Jogando com o time reserva, o Alvinegro perdeu para o Madureira por 2 a 0 no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, e encerrou uma sequência de três vitórias seguidas no estadual, com direito a protestos da torcida. Wagninho e Cauã Coutinho marcaram os gols do Tricolor Suburbano.

Com a derrota, o Botafogo permanece na quarta colocação, com 12 pontos, mas pode ser ultrapassado por Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa, que ainda jogam na rodada. O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), em clássico com o Flamengo atrasado da oitava rodada.

Apesar de muitos erros técnicos, Botafogo e Madureira conseguiram criar boas oportunidades de gols no primeiro tempo. Os reservas do Glorioso, mesmo sem muita criatividade no meio-campo, foram melhores nos primeiros minutos. Kayke Queiroz e Yarlen tiveram as melhores chances de abrir o placar para o time de General Severiano, mas foram parados pelas boas defesas do goleiro Mota.

Do outro lado, o Madureira apostou na marcação forte para tentar ter sucesso no contra-ataque, e conseguiu. Aos 29 minutos, Wallace recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na cabeça de Wagninho, que pegou o goleiro Léo Linck no contrapé e inaugurou o placar em Cariacica para o Tricolor Suburbano.

Após sair atrás no marcador, o Botafogo ainda buscou o empate em cobrança de falta de Alex Telles, que passou perto do gol, e em chute de Newton, que não teve direção. Com isso, o Glorioso foi para o intervalo em desvantagem.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo fez substituições para tentar ter mais poder de fogo para buscar o empate. Cuiabano, que saiu do banco de reservas, teve duas oportunidades para marcar. Na primeira, arriscou chute de fora da área e acabou isolando. Depois, fez a infiltração e recebeu pelo cruzamento de Mateo Ponte, mas cabeceou para fora. Igor Jesus, outro que foi acionado por Carlos Leiria, criou a chance mais clara do Glorioso em jogada individual, mas parou no goleiro Mota.

Apesar de conseguir pressionar, o Botafogo deixou muitos espaços ao Madureira, que soube aproveitar. Aos 38, o Tricolor Suburbano puxou contra-ataque com Evandro, que tentou cruzar e contou com desvio em Danilo Barbosa para carimbar a trave. No rebote, Cauã Coutinho cabeceou na pequena área para marcar o segundo e garantir a vitória do Madureira.

BOTAFOGO 0 X 2 MADUREIRA

Local: Estádio Kléber Andrade (Cariacica-ES)

Árbitro: Wallace Rogerio Rufino de Lima

Assistentes: Raphael Carlos Tavares dos Reis e Wallace Muller Barros Santos

BOTAFOGO: Léo Linck, Mateo Ponte, Serafim (Matheus Martins), David Ricardo e Alex Telles (Cuiabano); Danilo Barbosa, Patrick de Paula (Kauê Rodrigues) e Newton; Kayke Queiroz, Rafael Lobato (Igor Jesus) e Yarlen (Vitinho Vaz). Técnico: Carlos Leiria.

MADUREIRA: Mota, Celsinho, Marcão, Jean e Caio Felipe; João Fubá (Minho), Marcelo (Rodrigo Lindoso), Wagninho, Cauã Coutinho e Wallace; Jefferson Victor (Geovane Maranhão). Técnico: Daniel Neri.

Cartões amarelos: BOT: Marlon Freitas; MAD: Jean e João Fubá

Gol: Wagninho (29'/1ºT) e Cauã Coutinho (39'/2ºT)