Patrick de Paula - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/02/2025 18:44

time reserva do Botafogo que foi derrotado por 2 a 0 pelo Madureira, na tarde deste domingo (9), em Cariacica, Patrick de Paula saiu em defesa do elenco. Apesar das atuações ruins no Campeonato Carioca, com quatro derrotas em oito jogos, o volante garantiu que não falta empenho por parte do grupo. Rio - Um dos principais nomes do, Patrick de Paula saiu em defesa do elenco. Apesar das atuações ruins no Campeonato Carioca, com quatro derrotas em oito jogos, o volante garantiu que não falta empenho por parte do grupo.

"Infelizmente perdemos, não foi o resultado que queríamos. Estamos sempre juntos, é um grupo que trabalha, de caráter, que está sempre à disposição independente de qualquer coisa. Buscamos, criamos chances, mas não concretizamos em gol. É descansar, esquecer o dia de hoje, porque quarta tem clássico pela frente, vamos buscar a vitória, o Botafogo vai sempre buscar isso", disse o camisa 6 ao Premiere.

"Corremos, nos dedicamos, é começo de temporada. É descansar, mudar a chave para poder fazer um bom jogo quarta-feira e poder sair vitorioso", completou.

Com a derrota, o Botafogo permanece na quarta colocação, com 12 pontos, mas pode ser ultrapassado por Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa, que ainda jogam na rodada. O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), em clássico com o Flamengo atrasado da oitava rodada.