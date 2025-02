Rafael Lobato foi titular do Botafogo contra o Madureira - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/02/2025 19:37

foi derrotado por 2 a 0 pelo Madureira, na tarde deste domingo (9), em Cariacica. Com reservas, o Glorioso não soube aproveitar as chances criadas e sofreu com os contra-ataques do Tricolor Suburbano. Rio - O Botafogo deixou a desejar e. Com reservas, o Glorioso não soube aproveitar as chances criadas e sofreu com os contra-ataques do Tricolor Suburbano.

Com a derrota, o Botafogo permanece na quarta colocação, com 12 pontos, mas pode ser ultrapassado por Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa, que ainda jogam na rodada. O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), em clássico com o Flamengo atrasado da oitava rodada.

Veja os melhores momentos: