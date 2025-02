Carlos Leiria é o responsável por comandar o Botafogo neste início de temporada - Vítor Silva / Botafogo

Carlos Leiria é o responsável por comandar o Botafogo neste início de temporadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/02/2025 10:30 | Atualizado 09/02/2025 10:32

Rio - Em busca da classificação à semifinal do Carioca, o Botafogo terá que preservar os principais jogadores do elenco por causa do calendário. Nas próximas semanas, o Alvinegro terá clássicos contra Flamengo e Vasco, além de decidir a Recopa contra o Racing, da Argentina. Em meio a isso, enfrentará o Madureira, neste domingo (9), e o Boavista, dia 15.

No jogo contra o Nova Iguaçu, na última quinta-feira (6), nomes como o lateral-direito Vitinho, o zagueiro Bastos e o meia-atacante Artur sentiram problemas físicos. Para evitar novas lesões, o Botafogo decidiu preservar os titulares contra Madureira e Boavista. O venezuelano Savarino, por exemplo, não viajou para enfrentar o Madureira, de acordo com o "ge".

O Botafogo deve enfrentar o Madureira escalado com: John; Ponte, David Ricardo, Serafim e Cuiabano (Alex Telles); Gregore (Danilo Barbosa), Newton, Rafael Lobato (Matheus Martins), Patrick de Paula e Kayke; Igor Jesus.

Após perder a Supercopa do Brasil, o Botafogo se prepara para a reta final do Carioca e para a Recopa sob o comando do técnico Carlos Leiria, do sub-20. O empresário americano John Textor já encerrou o período de entrevistas com os treinadores interessados, mas não tem pressa para decidir o substituto de Artur Jorge, que acertou com o Al-Rayyan, do Catar.

O Botafogo enfrenta o Madureira, neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. Já os confrontos com o Racing, da Argentina, pela Recopa, acontecem nos dias 20 e 27, em meio aos jogos contra o Boavista, no próximo sábado (15), e Vasco, dia 23.