Benjamín Rollheiser já foi alvo do Botafogo em 2024 - Divulgação / Benfica

Benjamín Rollheiser já foi alvo do Botafogo em 2024Divulgação / Benfica

Publicado 08/02/2025 22:00

Rio - O Botafogo avançou nas conversas pela contratação de Benjamín Rollheiser. O Alvinegro chegou a um acordo verbal com o Benfica, mas a negociação ainda não está fechada, de acordo com o "ge". O negócio será concluído somente após a chegada de John Textor na Flórida, nos Estados Unidos. O empresário estava em viagem de negócios na Arábia Saudita.

A ordem dada pelo empresário americano à diretoria da SAF era de não avançar com acordo para partes finais em nenhuma negociação. O martelo decisivo em qualquer negócio no Botafogo é dado por Textor. O Alvinegro ofereceu 10,5 milhões de euros (R$ 62,5 milhões) pelo jogador argentino. O clube português aceitou parcelar o valor nos próximos anos.



Rollheiser, de 24 anos, deve assinar por quatro temporadas com o Botafogo. Revelado pelo River Plate e com passagem de destaque pelo Estudiantes, Rollheiser é um antigo alvo do clube, que tentou a contratação no ano passado. Entretanto, ele tinha o desejo de jogar na Europa e acertou com o Benfica. Ao todo, fez 27 jogos, dois gols e uma assistência pelo clube português.