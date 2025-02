Kayke comemora gol marcado em Moça Bonita, contra o Nova Iguaçu - Vítor Silva / Botafogo

Kayke comemora gol marcado em Moça Bonita, contra o Nova IguaçuVítor Silva / Botafogo

Publicado 08/02/2025 09:20 | Atualizado 08/02/2025 09:21

Rio - Garoto, Kayke tem aproveitado a minutagem em campo com o elenco profissional do Botafogo neste início de temporada. No Campeonato Carioca, jogou seis partidas, sendo duas como titular, e fez dois gols.

Leia mais: Prazo final de pagamento trava negociação do Botafogo por Bitello



Em ambas as oportunidades, contra Portuguesa e Nova Iguaçu, saiu do banco de reservas para balançar a rede e selar a vitória do Glorioso. No total, o jovem de 18 anos atuou por 252 minutos sob comando do interino Carlos Leiria na competição estadual.



Na quinta (6), sacramentou o triunfo por 1 a 0 sobre a Laranja Mecânica da Baixada, aos 45 do segundo tempo. Kayke recebeu cruzamento de trivela de Savarino e bateu de primeira para colocar o Alvinegro no G-4. Em ambas as oportunidades, contra Portuguesa e Nova Iguaçu, saiu do banco de reservas para balançar a rede e selar a vitória do Glorioso. No total, o jovem de 18 anos atuou por 252 minutos sob comando do interino Carlos Leiria na competição estadual.Na quinta (6), sacramentou o triunfo por 1 a 0 sobre a Laranja Mecânica da Baixada, aos 45 do segundo tempo. Kayke recebeu cruzamento de trivela de Savarino e bateu de primeira para colocar o Alvinegro no G-4.

Leia mais: Botafogo anuncia contrato com Rwan Cruz até o fim de 2028

"Muito feliz em fazer meu segundo gol pelo Botafogo. É uma emoção gigantesca ver a torcida assim, fico muito feliz. E, pela segunda vez, tive que ir na torcida, não me aguentei", declarou o camisa 19 em entrevista ao canal oficial do clube.



O gol fez com que ele empatasse com Kauê na vice-artilharia da equipe no Carioca. Na frente está Patrick de Paula, com três tentos até aqui em 2025.