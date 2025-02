Matheus Nascimento em treino do Botafogo - Vítor Silva / BFR

Publicado 07/02/2025 09:51

Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Com poucas chances, Matheus Nascimento está de saída do Botafogo . A jovem promessa que ainda não conseguiu se firmar nos profissionais será emprestada ao, dos Estados Unidos.

A negociação está encaminhada e a tendência é o atacante de 20 anos nem treinar no CT Espaço Lonier nesta sexta-feira (7), de acordo com o Canal do TF.



A diretoria da SAF alvinegra optou pelo empréstimo para dar oportunidade a Matheus Nascimento jogar. Afinal, ele não aproveitou as oportunidades nos jogos com o time alternativo no Campeonato Carioca e, com a volta dos titulares, ficou no fim da fila de atacantes.



Para emprestá-lo, o Botafogo vai acertar a renovação com o jovem. Como o contrato atual vai até o fim de 2025, evita-se perdê-lo de graça.



Promessa do Botafogo que não vingou



Matheus Nascimento se destacou nas divisões de base e chamou muito a atenção com potencial de ser uma das grandes revelações. Não à toa, treina e joga pelos profissionais desde 2020, quando tinha 16 anos.



Ele soma 96 partidas pelo Glorioso, mas nunca conseguiu se firmar. Para piorar, em abril do ano passado, sofreu uma grave lesão muscular na coxa direita.

O jovem passou por cirurgia e ficou cerca de seis meses afastado dos gramados. Quando retornou, no fim de 2024, foi para a equipe sub-23.