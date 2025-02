Bitello é o plano A do Botafogo para substituir Thiago Almada - Divulgação / Dínamo Moscou

Bitello é o plano A do Botafogo para substituir Thiago AlmadaDivulgação / Dínamo Moscou

Publicado 07/02/2025 17:22

Rio - A negociação do Botafogo com o Dínamo Moscou para ter Bitello nesta janela de transferências está travada. O impasse com os russos quanto ao valor do pagamento da entrada foi resolvido, mas há uma nova exigência de quitação total da compra até dezembro, o que está fora da realidade do Glorioso.

Sendo assim, nos moldes atuais, a negociação está praticamente descartada, segundo o site 'ge'. O camisa 10 é visto como o plano A do Alvinegro para substituir Thiago Almada, que foi para o Lyon, da França.

No entanto, as conversas podem voltar a acontecer em caso de flexibilização do Dínamo Moscou. O Botafogo aceitaria retomar as tratativas se o pagamento das quantias devidas em um prazo de três anos for aceito.

O estafe de Bitello permanece debatendo a situação contratual do atleta com os russos, mas ainda sem uma definição sobre o futuro. Há chance de extensão do tempo de pagamento por mais seis meses.

O meio-campista, que deseja se transferir para o Rio de Janeiro, entrou em campo nesta sexta-feira (7), em amistoso disputado contra o Spartak Moscou. A equipe do brasileiro perdeu por 1 a 0, com gol contra do goleiro Igor Leshchuk.