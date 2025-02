Henry Mosquera tem contrato com o Red Bull Bragantino até o fim de 2027 - Divulgação / Red Bull Bragantino

Publicado 08/02/2025 11:20

Rio - O Botafogo está negociando a aquisição definitiva de Henry Mosquera, atacante do Red Bull Bragantino. O colombiano agrada a diretoria alvinegra, que tenta selar a chegada do atleta de 23 anos. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

Após deixar o Envigado, da Colômbia, clube que o revelou, o camisa 30 chegou ao Massa Bruta em 2023. Por lá, ao todo, disputou 84 jogos, fez cinco gols e deu oito assistências.

Henry Mosquera tem contrato com o time paulista até o fim de 2027, mas é visto como um bom nome para dar profundidade ao elenco do Glorioso, já que pode atuar nos dois lados do ataque.

O colombiano, inclusive, já foi convocado para representar a seleção principal de seu país em dezembro de 2023. Na ocasião, atuou por cerca de 40 minutos nos amistosos contra Venezuela e México.