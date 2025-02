Benjamín Rollheiser era disputado por Botafogo e Santos - Benfica / Divulgação

Benjamín Rollheiser era disputado por Botafogo e SantosBenfica / Divulgação

Publicado 09/02/2025 15:31 | Atualizado 09/02/2025 15:32

Rio - O Santos venceu a disputa com o Botafogo e encaminhou a contratação de Rollheiser. O Peixe vai pagar 11 milhões de euros fixos (R$ 65,8 milhões) por 85% direitos econômicos do jogador ao Benfica, de Portugal, segundo informações do jornalista Venê Casagrande.

O Botafogo tinha um acordo verbal com o Benfica, mas a negociação ainda não estava fechada. John Textor está retornando de uma viagem de negócios na Arábia Saudita e não permite que nenhuma negociação seja concluída sem o aval dele. O martelo decisivo é sempre dado pelo empresário.

Em meio a demora do Botafogo, o Santos avançou nas conversas. O técnico Pedro Caixinha teve uma conversa com o jogador argentino, que demonstrou empolgação com o projeto do Peixe. O Glorioso, por sua vez, ainda não definiu um treinador para o restante da temporada.

Revelado pelo River Plate e com passagem de destaque pelo Estudiantes, Rollheiser é um antigo alvo do Botafogo. No ano passado, o Alvinegro tentou contratá-lo, mas o desejo de jogar na Europa pesou a favor do Benfica. Ao todo, fez 27 jogos, dois gols e uma assistência pelo clube português, mas não se firmou.