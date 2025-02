Santiago Rodríguez soma 144 jogos pelo New York City FC, com 34 gols e 28 assistências - Reprodução / Instagram

Santiago Rodríguez soma 144 jogos pelo New York City FC, com 34 gols e 28 assistênciasReprodução / Instagram

Publicado 09/02/2025 13:30 | Atualizado 09/02/2025 13:34

Rio - O Botafogo avançou nas tratativas para contratar o meio-campista Santiago Rodríguez, do New York City FC, dos Estados Unidos. Os clubes acertam os últimos detalhes para selar a transferência do uruguaio ao Glorioso. As informações são do jornalista César Luis Merlo.

O jogador de 25 anos é considerado um nome para substituir Thiago Almada, que foi para o Lyon, da França, após fazer sucesso no Glorioso. Ambos ocupam a mesma faixa do campo: ponta-esquerda partindo para o meio.

Santiago Rodríguez está no New York City FC desde 2021 e soma 144 jogos pela equipe, com 34 gols e 28 assistências. Antes de chegar aos Estados Unidos, atuou por Nacional e Montevideo City Torque, ambos do Uruguai.

Nesta janela de transferências, o Botafogo já anunciou quatro reforços: os atacantes Artur e Rwan Cruz, que vieram do Zenit, da Rússia, e do Ludogorets, da Bulgária, respectivamente, o zagueiro David Ricardo, comprado junto ao Ceará, e o goleiro Léo Linck, ex-Athletico. Wendel, também do Zenit, é outro que teve acordo oficializado pelo Alvinegro, mas só chegará no meio do ano.