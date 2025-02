Newton soma seis jogos como titular no Botafogo e uma assistência nesta temporada - Vítor Silva / Botafogo

Newton soma seis jogos como titular no Botafogo e uma assistência nesta temporadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 10/02/2025 19:28

Rio - Volante, Newton foi um dos poucos que se salvou na fraca atuação do Botafogo no último domingo (9), quando foi superado por 2 a 0 para o Madureira, no Espírito Santo . O camisa 28 tem tido um bom desempenho ao longo do Carioca.

Em Cariacica, teve 102 ações com a bola e um aproveitamento de 90% nos passes, além de tentar duas finalizações de fora da área. O meia também acertou 75% das bolas longas que tentou (9/12), uma de suas principais qualidades.Na defesa, cumpriu seu papel: ganhou seis duelos pelo chão e cometeu apenas uma falta. Os dados são do 'Sofascore'.Newton soma seis jogos como titular no Glorioso e uma assistência nesta temporada. Ele foi o destaque da equipe composta por jovens do sub-20 e do sub-23 durante a disputa do Estadual. Inclusive, teve seu contrato renovado até dezembro de 2028.