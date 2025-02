Torcida do Botafogo no Kleber Andrade, em Cariacica - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/02/2025 15:43

foi mal novamente sob o comando do interino e perdeu por 2 a 0. O árbitro Wallace Rogério Rufino de Lima relatou em súmula arremessos de garrafas em direção ao banco de reservas do Botafogo além de um copo no técnico Carlos Leiria no jogo contra o Madureira, no último domingo (9), no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santos. O Glorioso

Aos 40 minutos do segundo tempo, uma garrafa de água foi arremessada dentro do campo de jogo, caindo perto da linha lateral, em frente ao banco de reservas do Botafogo. Esta garrafa de água veio da arquibancada do Setor A, onde se encontrava a torcida do Botafogo. Aos 42 […], outra garrafa de água foi arremessada no banco de reservas da equipe do Botafogo, caindo em sua área técnica. Esta garrafa de água veio da arquibancada do Setor A, onde se encontrava a torcida do Botafogo", diz trecho da súmula.

Carlos Leiria vem sendo alvo de críticas no trabalho de transição após a saída de Artur Jorge. O técnico das equipes sub-20 e sub-23 do Alvinegro coleciona desempenhos ruins no Carioca enquanto a SAF segue procurando por um novo treinador.

"Após o término do jogo, na hora em que o técnico do Botafogo, Sr. Carlos Eduardo Leiria, se dirigia ao túnel que dá acesso aos vestiários, um copo plástico com cerveja foi arremessado em sua direção. Este copo foi arremessado da arquibancada Setor B, onde se encontrava a torcida do Botafogo. Importante ressaltar que em nenhum destes três momentos acima relatados, os objetos arremessados não atingiram ninguém", completou o relato Wallace Rogério Rufino.