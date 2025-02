Benjamín Rollheiser vai jogar no Santos - Divulgação / Benfica

Publicado 10/02/2025 10:38

Rio - O acerto de Benjamín Rollheiser com o Santos é mais uma frustração do Botafogo na janela de transferências. Atual campeão da Libertadores, o clube carioca vem acumulando negociações frustradas na tentativa de reformular o elenco para a temporada de 2025. Além de atletas, o Alvinegro também não conseguiu ainda um novo técnico.

A primeira frustração do ano foi na tentativa de contratar André Jardine, treinador do Améxica, do México. Nascido no Brasil, o técnico recebeu uma proposta para voltar ao país e dirigir o Botafogo, porém, o comandante preferiu seguir no clube em que conquistou três títulos nacionais consecutivos.

Uma das prioridades que o Botafogo teve neste ano foi a contratação de um centroavante para substituir Tiquinho Soares. O primeiro nome escolhido foi o de Cucho Hernández. Porém, o colombiano, que atuava no futebol dos Estados Unidos, descartou um acerto com o clube carioca.

Outro nome que o Botafogo tentou contratar foi de Bitello, que atua no Dínamo de Moscou. O interesse no meia foi para que ele fosse o substituto de Thiago Almada, que acabou indo para o Lyon. Apesar das tentativas de do desejo do próprio jogador, o clube russo endureceu a negociação.

Por fim, Benjamín Rollheiser. Meia-atacante do Benfica, o argentino não era o "Plano A" do Botafogo, mas se tornou opção com a desistência do clube por Bitello. Apesar do poder aquisitivo da SAF, o Santos foi mais rápido e encaminhou a contratação do jogador, deixando o atual campeão do Brasileiro e da Libertadores a ver navios.