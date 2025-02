Allan em ação durante jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 10/02/2025 15:29

Preterido por Artur Jorge no ano passado, e pouco utilizado pelo Botafogo em 2025, o volante Allan deve ser relacionado para o clássico contra o Flamengo, na quarta-feira (10), no Maracanã. O jogador, de 34 anos, está em processo de recuperação para retomar sua melhor forma nesta temporada.

"Allan vem treinando muito bem, poderia ter sido relacionado para o jogo com o Madureira, porque vem de uma evolução muito boa. Nos treinamentos teve um desgaste físico um pouco mais acentuado e, por algumas questões de protocolos nossas, optamos por deixá-lo fora nestes dois jogos. Mas neste domingo um dos jogadores que treinou foi o Allan e ele está apto a ser relacionado para o clássico", disse Carlos Leiria, em coletiva neste domingo. "Allan vem treinando muito bem, poderia ter sido relacionado para o jogo com o Madureira, porque vem de uma evolução muito boa. Nos treinamentos teve um desgaste físico um pouco mais acentuado e, por algumas questões de protocolos nossas, optamos por deixá-lo fora nestes dois jogos. Mas neste domingo um dos jogadores que treinou foi o Allan e ele está apto a ser relacionado para o clássico", disse Carlos Leiria, em coletiva neste domingo.

Ex-seleção brasileira e de qualidade reconhecível, o atleta passou por uma fase de adaptação e de problemas físicos no ano passado. No entanto, para 2025, a torcida alvinegra espera que este seja o ano de Allan. Com somente um jogo pelo Bota até o momento, o jogador ainda tem tempo pra se integrar ao elenco, e talvez, ao time titular.

Após ser derrotado para a equipe Rubro-Negra na decisão da Supercopa do Brasil, o Botafogo volta a campo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (12), às 21h30, no Maracanã, em jogo atrasado da 7ª rodada do Campeonato Carioca.