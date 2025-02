Henry Mosquera entrou na mira do Botafogo para 2025 - Divulgação / Red Bull Bragantino

Henry Mosquera entrou na mira do Botafogo para 2025Divulgação / Red Bull Bragantino

Publicado 10/02/2025 21:38

Rio - O Red Bull Bragantino rejeitou a proposta do Botafogo pela contratação do atacante colombiano Henry Mosquera. A diretoria do Massa Bruta conta com o jogador para a temporada de 2025, e os termos apresentados pelo Glorioso não foram considerados atrativos para negociação nesta janela. As informações são do site "ge".