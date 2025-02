Zagueiro Jair é o novo reforço do Botafogo para a temporada - Divulgação/Botafogo

Zagueiro Jair é o novo reforço do Botafogo para a temporadaDivulgação/Botafogo

Publicado 10/02/2025 16:28

Rio - Com boas-vindas do "Furacão" Jairzinho em mensagem de vídeo, o Botafogo anunciou nesta segunda-feira (10) a contratação do zagueiro Jair Cunha, de 19 anos, jogador revelado pelo Santos. Ele assinou contrato com o Glorioso até o fim de 2028.

Jair está com a seleção brasileira sub-20 disputando o Sul-Americano da categoria, na Venezuela. O zagueiro irá desembarcar no Rio de Janeiro após o término da competição para a realização de exames médicos no CT Lonier.

O novo reforço do Botafogo é avaliado pelo estafe da Eagle Football, holding do empresário John Textor, dono da SAF, como atleta de grande potencial de retorno financeiro e técnico para o projeto. Ele foi alvo de propostas em 2024 de clubes europeus, como Atalanta, da Itália, e Porto, de Portugal.

Esta foi a sexta contratação confirmada pelo Botafogo na janena de transferências. Além de Jair, Léo Linck, David Ricardo, Artur, Rwan Cruz e Wednell - este com chegada prevista para junho - também foram anunciados.