Rwan Cruz em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 10/02/2025 16:39 | Atualizado 10/02/2025 16:41

Rio - Reforço do Botafogo , Rwan Cruz teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (10) e está liberado para estrear. No entanto, não estará à disposição para o clássico com o Flamengo , na quarta (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.