Primeiro reforço do Botafogo para 2025, Artur não vai enfrentar o Flamengo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/02/2025 10:10

Rio - O Botafogo terá problemas na defesa e no ataque contra o Flamengo. No reencontro com o rival após a derrota por 3 a 1 na Supercopa do Brasil, o Alvinegro não contará com o zagueiro Bastos e o meia Artur por problemas físicos, segundo o "ge".

Sem os jogadores à disposição, o técnico Carlos Leiria avalia as opções e tenta encontrar soluções para não colocar os jovens na "fogueira". O setor defensivo é o maior problema, já que os reforços ainda não estão disponíveis para o treinador.

Recém-contratado, David Ricardo não foi regularizado em tempo hábil para enfrentar o Flamengo. Jair, por outro lado, está a serviço da seleção brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria. O técnico avalia improvisar Danilo Barbosa ou apostar em Serafim.

Já na frente, o provável substituto é o jovem Rafael Lobato, que atuou contra o Fluminense e Nova Iguaçu. Outra opção é Yarlen, que está no profissional desde o ano passado. Um dos reforços para o ataque, Rwan Cruz já foi regularizado, mas ainda está se adaptando ao novo clube.

No jogo contra o Nova Iguaçu, no último dia 6, o zagueiro Bastos sofreu um trauma no joelho esquerdo, enquanto Artur teve uma lesão muscular na coxa esquerda. Ambos foram substituídos no primeiro tempo. O Botafogo não estipulou prazo de recuperação para os jogadores.