Publicado 11/02/2025 08:09 | Atualizado 11/02/2025 08:44

Rio - O Botafogo segue na busca por reforços e um treinador para a temporada de 2025. O Alvinegro tem conversas avançadas com o meio-campista Santiago Rodríguez , do New York City FC, dos Estados Unidos, mas algumas exigências dos representantes do jogador pode atrapalhar a negociação.

Os pedidos foram considerados fora da realidade elo Botafogo. Segundo o jornalista Wellington Arruda, o empresário americano John Textor pediu uma reunião para conversar diretamente com o jogador uruguaio em busca de facilitar o acerto entre as partes.

Santiago Rodríguez, de 24 anos, é considerado o nome para substituir Thiago Almada. Além do Botafogo, o Estudiantes, da Argentina, também está tentando a contratação. O Glorioso fez uma proposta de 11 milhões de euros (R$ 65,6 milhões) fixos mais 4 milhões de euros (R$ 23,9 milhões) em bônus por metas.

Revelado no Nacional, do Uruguai, Santiago Rodríguez também passou pelo Montevideo City Torque, do mesmo grupo do New York City. Em 2024, fez 16 gols e deu seis assistências em 40 jogos pela equipe americana. Contratado em 2021, ele soma 144 partidas, 34 gols e 28 assistências.