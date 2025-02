Luiz Henrique celebra primeiro gol pelo Zenit, da Rússia - Divulgação / Zenit

Publicado 11/02/2025 15:53 | Atualizado 11/02/2025 16:13

Ídolo do Botafogo , Luiz Henrique balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Zenit nesta terça-feira (11), nos Emirados Árabes. Após ser um dos destaques do Glorioso nas conquistas históricas de 2024, o atacante foi vendido ao clube russo por 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) e já disputou três amistosos.